Çocuklardaki bu salgına dikkat! Uzmanlardan uyarılar geldi

Son yıllarda, çocuklarda miyopi (uzağı görememe) vakalarının artışı, göz sağlığı uzmanlarını ve aileleri endişelendirmekte.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, 13-19 Mayıs Miyopi Farkındalık Haftası'nda yaptığı açıklamada, modern yaşam tarzının miyopi artışında önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Karaman, yoğun ekran kullanımı, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve dış mekan aktivitelerinin azalması gibi faktörlerin, miyopinin gelişiminde rol oynadığını belirtti.

Ayrıca Karaman, miyopi olan bireylerin gözlerini ovma veya kapalı gözlerle odaklanma gibi alışkanlıklar geliştirebileceğini ve bu durumun tedavi edilmediği takdirde ilerleyici görme kaybı riskini beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Miyopi, göz küresinin normalden daha uzun olması veya korneanın normalden daha kavisli olması sonucunda meydana gelir. Bu durum, ışığın retinada değil, onun önünde odaklanmasına neden olur ve bu da uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine yol açar.

Dünya çapında giderek artan bir sorun olan miyopi, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmakta.

Farkındalığın artmasıyla birlikte, toplumlar bu eğilimi durdurmak veya tersine çevirmek için harekete geçebilir.

Prof. Dr. Yonca Aydın Akova ise pandemi sürecinde çocuklarda miyop artışına dikkat çekerek, yakın aktivitelerin kısıtlanması, yakın aktivite sırasında düzenli mola verilmesi, açık havada vakit geçirilmesi ve iyi aydınlatılmış çalışma alanlarının sağlanması gibi önlemleri önerdi.

Ayrıca Akova, akıllı telefon ve tablet kullanım sürelerinin sınırlanması, özellikle üç yaş altı çocuklar için bu tür cihazların kullanımının önerilmemesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için günlük dijital medya kullanım süresinin bir saatle sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

Op. Dr. Berna Ötük Yaşar, online eğitim sürecinde uzun süreli akıllı cihaz kullanımının, özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda miyopi başlangıcına veya mevcut miyopinin hızlanmasına neden olabileceğine işaret etti.

Yaşar; Miyopi, genellikle 6 ila 14 yaşları arasında başlayan ve okul öncesi çocukların %5'ini, okul çağındaki çocukların yaklaşık %9'unu ve ergenlerin %30'unu etkileyen yaygın bir görme sorunu olduğunu altı çizdi.

Ebeveynleri miyop olan çocukların, miyopi geliştirme olasılığı daha yüksek olduğu biliniyor.

Miyopinin belirtileri arasında bulanık görme, gözleri kısarak bakma, sık göz ovuşturma ve baş ağrısı bulunur.

Miyopinin tedavisi, genellikle gözlük veya kontakt lens kullanımı, lazer göz ameliyatı ve yapay lens implantları gibi çeşitli yöntemlerle etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Gözlük veya kontakt lensler, gözlerin uzaktaki nesneleri retinaya odaklanmasına yardımcı olurken, lazer ameliyatı ve yapay lens implantları gibi cerrahi müdahaleler, göz küresinin şeklini değiştirerek miyopiyi düzeltebilir.

Kornea içi halkalar (INTACS), korneanın şeklini değiştirmek için göze implante edilir ve bu halkaların avantajı, kalıcı olarak yerinde bırakılabilmeleri veya gerektiğinde çıkarılabilmesidir.

Miyopi ile mücadelede en önemli adımlardan biri, düzenli göz muayeneleridir. Bu sayede miyopinin erken tanınması ve tedavi edilmesi mümkün olabilir.