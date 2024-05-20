Konyasporlu futbolcu Soner Dikmen 'futbolcu olduğuma utandım' diyerek Kayseri'de yaşanan rezaleti açıkladı

Konya’da yayımlanan Konya’nın Sesi gazetesine verdiği demeçte, Kayseri’de yaşananlardan mahcubiyet duyduğunu söyledi.

Konyaspor’un kaptanı Soner Dikmen, Kayserispor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından Türk futbolundaki acı tabloyu konuştu. Kayseri’de yaşanan olayları bu ülkenin ayıbı olarak değerlendiren Soner, ‘futbolcu olduğuma utandım’ dedi.

Karşılaşmanın sportif tarafını oldukça az konuşan Soner Dikmen, “Kazanıp kendi işimizi son haftaya bırakmak istemiyorduk. İyi oynadık kazanabilirdik, berabere bitti İki tane direkten dönem pozisyonum var” ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu Nazon, Uğurcan’a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart görmüştü. Bu kartın ardından Kayserispor başkanı Ali Çamlı tribünden saha içine girmişti.

Yaşanan olayları değerlendiren Soner Dikmen, “Bizler spor yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Halil hoca benim en sevdiğim hakemlerden bir tanesidir. Kırmızı karttan sonra 20.dakikada rakip takımın başkanı sahaya giriyor. Ülkece nasıl bir hale geldik, futbol oynuyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Kazanırsın kaybedersin dünyanın sonu değil. Tamam kabul ediyorum çok kritik bir maç lehinize, aleyhinize hatalar oluyor ancak bu ülkede futbolcu olduğuma utandım. Rakip takımın başkanı sahaya girecek acaba hakem Halil hoca bir daha mı aynı şeyleri yaşayacak? Polisler tutmuyor ki başkanı. Biz ülkece ne hale geldik.

Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Biz bunun önüne geçemezsek gidişat hiç iyi gitmiyor. Kazanırsın, kaybedersin futbol, dostluk.. Başkanı da çok iyi anlıyorum emekler verilmiş ama böyle bir şey yok, olamaz. Bildiğin sahanın içine girecek. Hakeme hiçbir şey diyemem ki. Karta kadar iyi maç yönetiyor Halil hoca ama işte insan psikolojisi bir daha mı aynı şeyleri yaşayacağım diye düşünüyor. Bitirseydi maçı tatil etseydi içeri girseydi. Başkan saha içine giriyor polisler tutmuyor. Biz böyle bir yere varamayız ki. Bizler ülkece ne ara buraya geldik. Oynarsın sahada kazanırsın kaybedersin bugün iki takımda iyi mücadele etti. Rakip takıma 1 puan yetiyor diye belki dengeli oynadılar karta kadar. Bastırdık, kazanabilirdik, yalnızca benim iki tane direkten dönen topum var. Haftaya 1 puan alıp ligi bitireceğiz. Spor adamlarının düşünmesi gerekiyor, bizler ülkece ne hale geldik diye.. Sahada ne yapacağımızı şaşırdık. Hakeme ne diyeceğiz? Allah razı olsun Halil hocan bitirebildi maçı. Kötü bir psikoloji, bir daha mı yanı şeyleri yaşayacağım? Ne oluyor.. Tatil etsin bitirsin maçı gidelim” ifadelerini kullandı.

ÖMER KORKMAZ: GALATASARAY’DAN DA PUAN ALIRIZ

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig’in 37.haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlarla yeşil-beyazlı takım olarak ligde kalmayı bir hafta daha ertelediklerini vurgulayarak, “Konyaspor’un gücünü biliyoruz. Fenerbahçe’den nasıl puan aldıysak Galatasaray’dan da puanı alır, kimsenin sonuçlarına bakmaksızın kendi işimizi kendimiz halledebiliriz” dedi. “Takımımın gücünü biliyorum. Fenerbahçe’den nasıl puan aldıysak Galatasaray’dan da puanı alır, kimsenin sonuçlarına bakmaksızın kendi işimizi kendimiz halledebiliriz” diyen Ömer Korkmaz, “Artık bu sezon bir bitmesi lazım. Son maçada tam dolu bir tribün olsun, İnşallah 3 puan olur ama en kötü 1 puan alıp diğer maçlara bakmaksızın kendi işimizi kendimiz halledelim. Bir an önce şu rahatlığa hepimizin ihtiyacı var. O da ertelendikçe ertelendi, son haftaya kadar geldik maalesef. Zor bir süreç. Belki zor olduğu için belki değerli olacak. İnşallah istediğimiz gibi biter lig” diyerek, taraftarları Galatasaray maçına ve takıma desteğe davet etti.