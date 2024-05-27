Alkol komasına girip kafasını yardı yardıma gelenlerden sigara istedi. Şişede durduğu gibi durmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alkol komasına girip kafasını yardı yardıma gelenlerden sigara istedi. Şişede durduğu gibi durmadı

Alkol komasına giren bir vatandaş dengesini kaybederek düştü. Başını kaldırıma çarparak yaraladı. Kafası kanarken çevresindekilerden ve polislerden sigara istedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde aşırı alkol alması nedeniyle ayakta duramayan Fatih T., yolda yürürken dengesini kaybederek düştü.

Yere düştüğünde başını beton zemine çarpan Fatih T., yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, alkollü ve yaralı bir kişinin kaldırımda yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HALDE ÇEVRESİNDEKİLERDEN SİGARA İSTEDİ

Fatih T., polislerden ve çevredeki vatandaşlardan sigara talebinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatih T.'nin aşırı alkol alarak alkol komasına girdiği tespit edildi. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatih T., tedavi altına alındı.

Fatih T.'nin düşerken elinde bulunan poşetler, polis memurları tarafından toplanarak ambulans görevlilerine teslim edildi.

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