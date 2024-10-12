Alkol şişedeki gibi durmadı

Kaynak: İHA
Alkol şişedeki gibi durmadı

Bolu’da alkollü bir kişi, yolun ortasında çalışır haldeki otomobilinin direksiyon koltuğunda hareketsiz halde bulundu. Şahsın aşırı alkolden sızdığı öğrenildi.

Mahallesi 210 Sokak'ta farları açık ve çalışır halde yolun ortasında duran otomobili görenler aracı kontrol etmeye gitti. Kapıları kilitli olan otomobilin direksiyon koltuğundaki sürücünün hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibinin cama vurmasıyla uyanan emlakçı 51 yaşındaki Murat Ö., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesine, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil ise polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Murat Ö.'nün aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

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