Alkollü araç sürdü. Otomobil hurdaya döndü

Otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazası, Pamukkale ilçesine bağlı Antalya Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi.
Bölgeden edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki aracın sürücüsü alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför, önce refüje ardından aydınlatma direğinin çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücünün yapılan alkol testinde 2.70 promil alkollü olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal ettirildi.
Olay yerine gelen sağlık personelleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı..