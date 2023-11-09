Alkollü şekilde direksiyon başına geçti. Takla atarak durabildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ANS 135 plakalı aracı kullanan alkollü şahıs, İçmeler Köprüsü'ne seyir halindeyken alkolün de etkisiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından da takla atarak durabildi.

Kazanın ardından araçtan eşi ile birlikte yara bile almadan çıkan alkollü kadın sürücü olay yerinden kaçtı. Ekiplerin çalışması sonucu kaçan sürücü bulunup kaza mahaline getirildi ve hakkında işlem yapıldı.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi ve çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.