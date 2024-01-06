Alkollü sürücü hızını alamadı elektrik bariyerlerine tosladı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü hızını alamadı elektrik bariyerlerine tosladı
Edirne Uzunköprü'de yaşanan trafik kazasında alkollü sürücünün idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Araç, sürücüsü Ö.M.'nin kullandığı 22 LZ 488 plakalı Panelvan Midibüs, direksiyon kontrolünü kaybedilmesi sonucu elektrik ayındınlatma bariyerlerlerine çarptı. Vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesiyle olay yerine ekipler gönderildi.

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Olay yerinden kaçan sürücünün tespiti için yapılan arama çalışmaları sonucunda, çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen bulgularla sürücü tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan sürücü, alkol metreye üflememekte zorluk çıkardı. Emniyet ekipleri, şahsı polis aracına bindirerek emniyete götürmeye çalışırken saldırıya uğradı.

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Polisin gözaltına aldığı sürücü, adliyeye sevk edilmek üzere mevcutlu olarak tutuldu. Diğer yandan elektrik aydınlatma bariyerlerinde yaşanacak elektrik kaçağına karşı yetkililer bölgeye gelerek aydınlatmadaki elektrikleri kesti.

ekran-goruntusu-2024-01-06-212846.jpgKaza sonrası araçta ağır maddi hasarın olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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