Alkollü sürücü kendini polise ihbar etti. Levent Kırca'nın o skeci gerçek oldu

İngiltere'de polis, alkollü araç kullandığını itiraf eden bir sürücüden telefon aldığını bildirdi.

İngiltere'de Kuzey Yorkshire Polis teşkilatı, son derece şaşırtıcı bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Bir adam yolda sarhoş bir sürücü olduğunu ihbar etmek için polisi ararken, sarhoş sürücünün ise kendisi olduğunu söyledi.

Greater Manchester bölgesinden olan ve itirafta bulunan 52 yaşındaki adamın, 12 Şubat Pazartesi günü öğleden hemen önce Acil Yardım Hattı 999'u aradığı anlaşıldı. Polis, adamın kendilerine sarhoş araba kullandığını ve ne yaptığını bilmediğini söylediğini aktardı.

Kuzey Yorkshire Polisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu her gün olan bir şey değil. Alkollü araç kullandığından şüphelenilen bir kişi, Kuvvet Kontrol Odamıza geldi" diye not düştü. Paylaşımın devamında ise şunlar yer aldı:

"Adam 999'u arayan polis memuruna Knaresborough bölgesinde olduğunu ve yoğun bir hafta sonu geçirdiğini söyledi. Kuvvet Kontrol Odası derhal bölgeye yol polis memurlarını gönderdi."

“SARHOŞUM GEL BENİ AL”

Yaşanan bu enteresan olay, Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi ''Olacak O Kadar'' programı ile milyonlarla ekranlarda buluşan usta sanatçı Levent Kırca'yı anımsattı. 2015'te vefat eden Kırca'nın hayat verdiği sarhoş tiplemesinin ''Sarhoşum gel beni al'' repliği resmen gerçek oldu.

Polis 15 dakika içinde ulaştığı alkollü sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkol seviyesinin de 123 mikrogram alkollü olduğu anlaşıldı. Bu seviye İngiltere'de yasal sınırın yaklaşık üç buçuk kat üzerinde olduğu öğrenildi.

Daha sonra polis merkezine götürülen sürücü 29 Şubat Perşembe günü sulh ceza mahkemesine çıkarılmak üzere kefalet karşılığında salıverildi.