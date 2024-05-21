Alkollü sürücü polise yakalandı: "Gözünü seveyim üfletme. Kardeşine kıyak yap ya"

Bursa'da polis ekiplerinin rutin trafik denetimleri sırasında alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün ilginç ve bir o kadar da düşündürücü sözleri gündeme oturdu. Şehir içinde yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü, polis memurlarının alkol testi yapma talebini şaşkınlıkla karşıladı.

Sürücü, alkol testi yapılacağını öğrendiğinde polislere yönelik "Gözünü seveyim üfletme. 2 tane bira içtim ya inşallah çıkmaz. Kardeşine kıyak yap ya" şeklinde ilginç bir talepte bulundu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, polis ekipleri tarafından alkolmetreye üflemesi için ikna edilmeye çalışıldı.