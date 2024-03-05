Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
Burdur’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp şarampole devrildiği kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Araç içerisindeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Yusuf S. kontrolündeki araç, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrildi.

Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Yusuf S.,’nin yanı sıra yolcular Ahmet A. ile Kerem A. Da yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Kerem A.’nın sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Öte yandan devrilen otomobilin içinde alkol şişeleri bulundu.

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