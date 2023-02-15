NBA All-Star'da yarışacaklarının isimlerini duyurdu

NBA, All-Star haftasonunda Üç Sayı yarışmasına katılacak oyuncuları duyurdu.

YARIŞMANIN FAVORİSİ HİELD

NBA, geçtiğimiz gece All-Star hafta sonunda düzenlenecek olan Üç Sayı yarışmasına katılacak sekiz oyuncuyu açıkladı.

Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Huerter (Sacramento Kings), Tyler Herro (Miami Heat), Tyrese Haliburton ve Buddy Hield (ikisi de Indiana Pacers'tan), Damian Lillard ve Anfernee Simons (ikisi de Portland Trail Blazers'tan) ve Lauri Markkanen (Utah Jazz), yarışmaya katılacak isimler olarak duyuruldu.

Sekiz katılımcı arasında Hield, %42,3 ile en yüksek üç sayılık atış isabetine sahipken, en düşük şut yüzdesi %35,3 ile Tatum'a ait.