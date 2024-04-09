Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Dedektif gibi iz sürüp ülke ülke çocuğunu aradı

Kaynak: DHA
Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti: Dedektif gibi iz sürüp ülke ülke çocuğunu aradı
Almanya'da 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 5 yaşındaki oğlunu ülke ülke arayan Anika Ball'ın imdadına Antalya'da Türk polisi yetişti.

2017'de Galler'de evlenen dövme sanatçısı Alman Anika Ball ile İngiliz Dale S.'nin, 2019 yılında L. isimli erkek çocukları dünyaya geldi.

Çift, çocuklarının doğumundan 6 ay sonra ayrılma kararı alınca 6 aylık çocuğun velayeti anne Anika Ball'a verildi. Baba Dale S.'nin ise çocuğunu sadece hafta sonları görmesine izin verildi.

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İddiaya göre; 2021 yılının aralık ayında 2 yaşında olan çocuğunu bakıcıdan alan Dale S., eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek çocuğa pasaport ve seyahat izni çıkarttı. Baba, bir sonraki gün de çocuğunu yurt dışına kaçırdı.

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DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP TAYLAND'A KADAR GİTTİ

Eski eşini arayan ve bir türlü ulaşamayan Anika Ball, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. Dale S. hakkında arama kararı çıkarıldı. Anika Ball, işinden ayrılarak oğlunu ve eski eşini aramaya başladı. Ball, eski eşinin Tayland'da olduğunu tespit edip oraya gitti. Polislere durumu anlatan Ball, buradan da sonuç alamayınca yaşadığı ülke Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı.

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TÜRKİYE'DEN GELEN VİDEO İLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

Çocuğunu arama çalışmalarını sürdüren Anika Ball, sosyal medyadan da sürekli çağrılar yaptı. Mart ayının son günlerinde Türkiye'deki bir takipçisi, eski eşinin ve çocuğunun Antalya Alanya'da tatil yaptığı yönünde kendisine video gönderdi. İzlediği videoda eski eşini tespit eden Ball, soluğu Antalya'da aldı.

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Antalya Havalimanı'na iner inmez polislerin yanına giden Anika Ball, yardım istedi. Hemen harekete geçen polis, Dale S. ve çocuğun Alanya'daki otelden çıkış yaptığını belirledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Dale S.'nin Tayland'a geri dönmek üzere Antalya Havalimanı'na gittiğini tespit etti.

2 Nisan'da kalkmak üzere olan Tayland uçağına giden polisler, Dale S.'yi gözaltına aldı. Çocuk, anne Anika Ball'a teslim edildi. Şu an 5 yaşında olan ve 3 yılın ardından çocuğuna kavuşan Anika Ball, polislere teşekkür etti ve Almanya'ya döndü.

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