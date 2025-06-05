Alman inşaat sektöründe daralma sertleşti

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan Almanya İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs 2025’te 44,4’e gerileyerek sektördeki daralmanın hız kazandığını ortaya koydu. Nisan ayında bu değer 45,1 seviyesindeydi. 50 puanın altındaki değerler sektörde küçülmeyi işaret ederken, özellikle konut ve ticari yapı faaliyetlerinde belirgin bir düşüş gözlendi.

Sektörde 20 aydır süren altyapı faaliyetlerindeki küçülme ise durdu. HCOB uzmanları bu gelişmenin, kamu harcamalarındaki artış beklentilerinin etkisiyle şekillendiğini ifade etti.

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İSTİHDAMDA SERT KAYIP

Yeni siparişlerin azalması, sektördeki güvensizliği artırırken, inşaat firmalarının istihdam politikaları da olumsuz etkilendi. Mayıs ayında istihdamda Şubat ayından bu yana en hızlı düşüş kaydedildi. Taşeron kullanımındaki azalma da yeniden gündeme geldi.

Buna karşılık satın alma faaliyetlerindeki düşüş, son üç yılın en yavaş seviyesine geriledi. Ayrıca, tedarikçi teslimat süreleri art arda dördüncü ayda da iyileşme gösterdi.

Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü toparlanıyor

MALİYETLER ARTIYOR

Girdi maliyetlerinde son üç ayda görülen yükseliş devam etti ve Mayıs ayında son 27 ayın zirvesine ulaştı. Ancak bu artış uzun vadeli ortalamaların altında kaldı. Analistler, inşaat sektöründeki maliyet baskısının halen kontrol altında olduğuna dikkat çekiyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, sektördeki genel güven ilk kez 2022 yılının başından bu yana pozitife döndü. HCOB, bu iyimserliği, hükümetin önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarını artıracağı yönündeki beklentilere bağladı.

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ALMANYA İNŞAAT SEKTÖRÜ NE VADEDİYOR?

Uzmanlara göre, siparişlerdeki istikrarsızlık ve maliyet artışları, sektörün toparlanmasını zorlaştırıyor. Ancak altyapıya yapılacak kamu yatırımları ve tedarik zincirindeki iyileşme, ilerleyen aylarda bir denge sağlanabileceğine işaret ediyor.