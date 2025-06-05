Fransa’da inşaat krizi derinleşiyor: Talep azaldı, gelecek umutsuz

Fransa inşaat sektörü, Mayıs 2025 itibarıyla kriz sinyallerini daha güçlü vermeye başladı. Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan’daki 43,6 seviyesinden 43,1’e düşerek sektörün zayıflamasını sürdürdüğünü gösterdi. Bu, Şubat 2025’ten bu yana en sert daralma olarak kayıtlara geçti.

Özellikle konut inşaatındaki belirgin düşüş, sektördeki zayıflamanın başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Yeni siparişler Nisan 2022'den bu yana aralıksız azalıyor. HCOB'nin raporuna göre firmalar, müşterilerin karar alma süreçlerinin yavaşlamasının projelerin ertelenmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

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İSTİHDAMDA SINIRLI AZALMA

Raporda, firmaların çalışan sayısını azaltmaya devam ettiği, ancak bu azalmanın son dokuz ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiği bilgisi yer aldı. Sektördeki işten çıkarmalar şimdilik sınırlı olsa da uzun süredir devam eden durgunluk, istihdamda yeni bir krize yol açabileceği endişesini doğuruyor.

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MALİYETLER YÜKSELİYOR, ENFLASYON SINIRLI

Mayıs ayında inşaat girdilerindeki maliyetler son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak genel enflasyon oranı tarihsel ortalamalara göre hâlâ düşük düzeyde. Artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısı, özellikle küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarını zor durumda bırakıyor.

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UMUTLAR AZALIYOR

Fransız inşaat firmalarının önümüzdeki 12 aya yönelik beklentileri de olumsuz yönde seyrediyor. HCOB’ye göre firmalar, zayıf talep nedeniyle geleceğe dair daha karamsar bir tablo çiziyor. Talep yetersizliği, hem yeni projelerin başlamasını hem de mevcut projelerin hızını doğrudan etkiliyor.

Fransa’da ekonomik büyüme için stratejik öneme sahip olan inşaat sektöründeki bu uzun vadeli daralma, ülkenin genel ekonomik görünümünü de tehdit ediyor. Hükümetin sektörü canlandırmak için ne tür adımlar atacağı ise merak konusu.