Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü toparlanıyor

Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü, Mayıs 2025'te bir miktar toparlanma işareti gösterdi. S&P Global tarafından açıklanan İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47,9 olarak kaydedildi. Bu oran, Nisan ayındaki 46,6 seviyesinin üzerinde olsa da hâlâ 50 eşik değerinin altında kalarak daralmaya işaret ediyor. Ocak ayından bu yana en yavaş küçülme olarak kayıtlara geçen bu veri, sektörün zorluklarla mücadele etmeye devam ettiğini gösteriyor.

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KONUTTA SERT DÜŞÜŞ, TİCARİ ALANDA HAFİF GERİLEME

S&P Global ekonomisti Tim Moore, “Konut projeleri halen sektörün en zayıf halkası olmaya devam ediyor” açıklamasını yaptı. Ticari inşaat faaliyetlerinde ise sınırlı bir düşüş gözlemlendi. Yeni siparişlerdeki ılımlı gerileme ve sınırlı üretim kaybı, sektörün toparlanma umutlarını koruduğunu gösterdi.

Ancak işgücü tarafında durum farklı. İnşaat şirketleri, düşük talep ve azalan kâr marjları nedeniyle Ağustos 2020'den bu yana en hızlı işten çıkarmaları gerçekleştirdi. Bu durum, ekonomik belirsizlik ortamında sektördeki kırılgan yapının sürdüğünü gösteriyor.

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MALİYETLERDE GERİLEME, TEDARİKTE RAHATLAMA

Mayıs ayında malzeme tedarik sürelerinde iyileşme yaşandı. Alt yüklenici kullanımı ve satın alma faaliyetleri azaldı. Girdi maliyetlerindeki artış devam etse de Mart ayındaki zirvenin gerisinde kaldı. Agrega, yalıtım ve kereste gibi malzemelerde fiyat artışı sürerken, yakıt maliyetlerinde düşüş gözlendi. Tedarikçiler artan işçilik giderlerini fiyatlara yansıtmaya devam etti.

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Sektör temsilcileri, konut piyasasında toparlanma, altyapı yatırımlarında artış ve faiz indirimleri gibi gelişmelerin olumlu etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Ancak İngiltere ekonomisinin genel görünümüne dair belirsizlikler iş dünyasında ihtiyatlı bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.