Alman milli takımına ırkçılık bombası düştü

14 Haziran'da Almanya'da başlayacak olan EURO 2024'ün öncesi Alman kamusal yayın kuruluşları ARD ile WDR'nin göçmen karşıtlığını kışkırtırcasına Alman milli takım oyuncularının ten rengiyle ilgili nabız yoklaması yapmasına teknik direktör Julian Nagelsmann büyük tepki gösterdi.

ARD'nin sahip olduğu Euro 2024 yayın hakları çerçevesinde gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yaklaşık beşte birinin milli takımda daha fazla beyaz oyuncu görmek istediğini belirttiği ortaya çıktı. Bu soruya ve verilen yanıtlara öfkelenen Alman milli takımın teknik direktörü, anketin ırkçı nitelikte olduğunu ve varlığından dolayı şaşkınlık duyduğunu ifade etti. Nagelsmann düzenlediği basın toplantısında, milli takım oyuncusu Joshua Kimmich'in anketi ırkçı bulduğu yönündeki eleştirisine destek vererek, "Çok iyi ve düşünceli bir yanıt. Ben de aynı görüşteyim" dedi.

"Kamu yayıncılığında böyle bir soru sormanın çılgınlık olduğunu düşünüyorum" diyen 36 yaşındaki teknik direktör, anket hakkında bilgi aldığında, bu tür soruların sorulduğunu ve insanların cevap verdiğini öğrenince şok olduğunu belirtti.

"Burası ırkçılık. Uyanmamız gerekiyor" diye ekleyen Nagelsmann, Avrupa'da savaş, ekonomik sebepler veya çevresel felaketler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sayısız insan olduğunu hatırlatarak, "Güvenli bir ülke arayan ve kabul edilmek isteyen insanlar var. Geçmişte de bunu yaptık, şimdi de yapıyoruz. Almanya'da işler hala iyi gidiyor ve biz bu tür konuları göz ardı etme eğilimindeyiz. Böyle bir durumu kabul edemeyecek kadar kör olmamız çılgınlık" dedi.

Nagelsmann, "Joshua Kimmich'in söylediklerine katılıyorum ve ben de defalarca vurguladım. Bir futbol takımı, farklı kültürlerin, dini inançların ve cilt renklerinin bir araya gelerek büyük bir hedefe nasıl ulaşabileceğinin mükemmel bir örneği olabilir," diyerek idealini dile getirdi.

Teknik adam, "Bunu garip buluyorum, Hepimiz farklı kültürleri keşfetmek için seyahate çıkıyoruz. Sonra bu kültürler bize geldiğinde şikayet ediyoruz. O zaman tatil yapmamalı ve burada kalmalıyız" diye devam etti.

"Avrupa Şampiyonası'nı ülkedeki herkes için oynuyoruz" diyen Nagelsmann, "EURO 2024 için seçtiğimiz veya seçmediğimiz hiçbir oyuncuyu kaçırmak istemiyorum" dedi ve "Umarım bir daha böyle kötü bir anketle karşılaşmam" uyarısını yaptı.

EURO 2024'te mücadele edecek Alman milli takımında siyah oyuncuların yanı sıra Türkiye kökenli oyuncuların da yer aldığı belirtildi.

ARD'nin anketi yapma gerekçesi olarak, bir muhabirin milli takımın yapısıyla ilgili sıkça sorular alması ve ölçülebilir verilere ihtiyaç duyması gösterildi.

ARD Spor direktörü Karl Valks, anket sonuçlarından dehşete düştüklerini, ancak bunların aynı zamanda Almanya'daki mevcut toplumsal durumu yansıttığını söyledi. Valks, "Spor, toplumumuzda önemli bir rol oynar ve milli takım entegrasyonun güçlü bir örneğidir" dedi.