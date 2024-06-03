Yunus Akgün'ün hocası dünya devinin başına geçti

Son dönemde aradığı başarıyı yakalayamayan, Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir hoca arayışını sürdüren Maviler, son olarak Leicester City'yi çalıştıran Enzo Maresca'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Enz Maresca, geçen sezon Yunus Akgün'ün de kiralık oynadığı Leicester City'yi Championship'te şampiyon yapıp, Premier Lig'e çıkarmıştı.

Enzo Maresca için yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Enzo'nun Chelsea ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Gelecek yıllarda potansiyellerini ve beklentilerimizi gerçekleştirmelerinde onu ve spor takımının geri kalanını desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Enzo Maresca, kulüp için vizyonumuzu ve rekabetçi hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olabileceğinden emin olduğumuz son derece yetenekli bir koç ve lider."