Yunus Akgün'ün hocası dünya devinin başına geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün'ün hocası dünya devinin başına geçti

Son olarak Leicester City'yi çalıştıran Enzo Maresca, Chelsea'nin yeni teknik patronu oldu.

Son dönemde aradığı başarıyı yakalayamayan, Premier Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmıştı.

Bir süredir hoca arayışını sürdüren Maviler, son olarak Leicester City'yi çalıştıran Enzo Maresca'nın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Enz Maresca, geçen sezon Yunus Akgün'ün de kiralık oynadığı Leicester City'yi Championship'te şampiyon yapıp, Premier Lig'e çıkarmıştı.

Enzo Maresca için yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Enzo'nun Chelsea ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Gelecek yıllarda potansiyellerini ve beklentilerimizi gerçekleştirmelerinde onu ve spor takımının geri kalanını desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Enzo Maresca, kulüp için vizyonumuzu ve rekabetçi hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olabileceğinden emin olduğumuz son derece yetenekli bir koç ve lider."

gpj2kxzw4aahzwb.jpeg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi açıkladı
Mourinho ucuza gitti
Alman milli takımına ırkçılık bombası düştü
Son Haberler
Fatih Altaylı Özgür Özel'e Birleşik Cumhuriyet AK Partisi olsunlar dedi. Yeniçağ'ın yakaladığı detayla CHP'yi eleştirdi Gündem
Fatih Altaylı Özgür Özel'e Birleşik Cumhuriyet AK Partisi olsunlar dedi. Yeniçağ'ın yakaladığı detayla CHP'yi eleştirdi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi açıkladı Spor
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi açıkladı
ABD ISM endeksi yayımlandı. Beklentilerin altında kaldı Ekonomi
ABD ISM endeksi yayımlandı. Beklentilerin altında kaldı
Kayıp olarak aranan çocuk ölü halde bulundu Yerel Haberler
Kayıp olarak aranan çocuk ölü halde bulundu
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Yüzde 50 indirim geldi Ekonomi
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Yüzde 50 indirim geldi
Turizm devi iflas etti. Bayram rezervasyonları iptal Ekonomi
Turizm devi iflas etti. Bayram rezervasyonları iptal