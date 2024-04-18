Alman milyarder ölü numarası yapıp Rusya'ya kaçmış

Kaynak: Haber Merkezi
Alman milyarder ölü numarası yapıp Rusya'ya kaçmış
Alman holding şirketi Tengelmann'ın eski başkanı Karl-Erivan Haub'un ölü numarasıyla Rusya'ya kaçtığı tespit edildi.

2018'in Nisan ayında Alpler'deki Zermatt beldesinde tatil yaparken ortadan kayboldu. İlk başta milyarderin kayıp olduğu ilan edildi ve 2021'de Köln'deki mahkeme ölü olarak değerlendirilmesine hükmetti.

O zamandan bugüne dek Alman medyasında çıkan haberler milyarderin ölümü konusunda şüphe uyandıran pek çok bilgiyi açık ediyordu. Özellikle RTL'den gazeteci Liv von Bettiher, Şubat 2021'de Moskova'da Haub'a benzeyen bir adamın görüldüğü görüntüleri yayınlayarak mahkemeleri konuyu aydınlatmaya davet etmişti. Fakat ne Bettiher'in CCTV kameralarından aldığı görüntüler ne de diğer gazetecilerin ortaya koyduğu deliller mahkemeler tarafından görmezden geldi.

Fakat geçen hafta Alman mahkemeleri artan kamuoyu tepkisine karşı dayanamayarak Bettiher'in yayınladığı görüntüleri biyometrik analize tabi tutma kararı aldı. Analizin bugün halkla paylaşılan sonucuna göre kamera kayıtlarında görülen kişi %90 oranında kayıp milyardere ait.

Görüntü analizinden sonra harekete geçen mahkeme Haub'un telefonunu da incelemeye aldı ve Mart 2018'den bu yana Rusya'yı düzenli olarak aradığını ortaya çıktı. Gazetecilere Haub'un telefon görüşmelerinde FSB ile bağlantısı olan bir kadınla yaptığı konuşmaların toplumsal güvenlik açısından da inceleme altına alınması gerektiğini bildiriyorlar. Haub'un bu kadınla defalarca aynı şehirlerde bulunduğu da verilen bilgiler arasında.

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