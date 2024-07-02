Alman polisi millilerimizi kafese aldı

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 son 16 turunda bugün (Salı) Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00’de Leipzig Stadı’nda oynanacak mücadele öncesi Alman polisinden flaş bir hamle geldi.
Karşılaşma öncesi binlerce Türk taraftarın toplanmasını bekleyen Alman polisi millilerimizi korumak adına otel önündeki güvenlik önlemlerini arttırdı.
Millilerimizin kaldığı Hyperion Oteli'nin önüne Almanya’da sadece inşaatlarda kullanılan çift sıra çit çekildi.
Polisin bu uygulamasını manşetine taşıyan Almanya’nın ünlü gazetesi Bild “Leipzig’de Türk yıldızlar için kafes” başlığını attı.
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