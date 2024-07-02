Kerem Aktürkoğlu yerle bir oldu

Bu sezon gösterdiği performansa rağmen taraftarlarla arası açılan ve ayrılmak isteyen Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu istediğini bulamadı.

HENÜZ TEKLİF GELMEDİ

Her ne kadar oyuncunun menajeri oyuncuya Avrupa’dan ilgi olduğunu ve La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ın 12-13 milyon Euro bonservis ödeyebileceğini söylemiş olsa da bu ihtimal gerçekleşmedi.

Sarı-kırmızılı yönetim genç yıldızın bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlerken henüz bir teklif gelmedi.

Durumun bu şekilde devam etmesi halinde Kerem Aktürkoğlu önümüzdeki sezonda da Galatasaray forması giyecek.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılar ile bu sezon tüm kulvarlarda toplam 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 15 gol 9 asist kaydetti.