Alman turist Antalya'da denizde boğularak yaşamını yitirdi

Olay, saat 18.00 sularında meydana geldi. İnşaat mühendisi Tahir Uyar, yalnız başına denize girdi.

Bir süre sonra hareketsiz bir şekilde suyun üzerinde duran Uyar'ı fark eden otel çalışanları, hemen plaja inerek Uyar'ı denizden çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uyar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tahir Uyar'ın Almanya'da yaşadığı ve 1 aylığına tatil için Antalya'ya geldiği öğrenildi.