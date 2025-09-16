Almanları Galatasaray korkusu sardı!

Devler Ligi'nde bu sezon tek temsilcimiz olan Galatasaray ilk maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi Alman ekibini bilet korkusu sardı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanı ile açacak olan Galatasaray'da taraftarlar bu maç için büyük bir hazırlık içinde. 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı tarafa 3 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak Türk taraftarlar, Alman kulübünün koltuklarına hücum edip buradan bilet alırken kombine biletleri de bir maç için kiralamak adına seferber oldu.

FRANKFURT UYARIDA BULUNDU

Alman ekibi, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve taraftarları kombine iptali ile uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, 1992 yılındaki Frankfurt-Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

