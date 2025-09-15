Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahmin

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Bu mücadeleyi yapay zeka simüle etti. İşte detaylar...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ilk maçları 16-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. Karşılaşmalar öncesinde Opta, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasının maçlarını simüle etti.

Maçlar için binlerce kez yapılan simülasyonun ardından sonuçların derlendiği belirtildi.

YAPAY ZEKA FRANKFURT'UN GALİP GELECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

Eintracht Frankfurt’un maçı kazanma ihtimalinin yüzde 45.2, Galatasaray’ın galibiyetinin ise yüzde 30.7 olduğu tahmini yapıldı.

Karşılaşmanın berabere bitme ihtimalinin ilk hafta maçları arasında en yüksek oranlardan biri olduğuna dikkat çekildi ve 90 dakikanın eşitlikle tamamlanma ihtimalinin yüzde 24.1 olduğu aktarıldı.

