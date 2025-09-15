Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda? Belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun ilk haftasında, yarın 6 maç oynanacak. Haftanın tüm mücadeleleri; TRT Spor, TRT 1 ve TRT'nin Dijital Platformu TABİİ'den canlı yayınlanacak.

Turnuvadaki tek temsilcisimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen izleyiciyle buluşacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor! İşte ilk hafta programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın yayın programı şöyle:

16 Eylül Salı:

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal: TABİİ SPOR

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise: TRT SPOR

22.00 Juventus-Borussia Dortmund: TABİİ SPOR 1

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya: TABİİ SPOR

22.00 Benfica-Karabağ: TABİİ SPOR 2

22.00 Tottenham-Villarreal: TRT SPOR

17 Eylül Çarşamba:

19.45 Olympiakos-Pafos: TABİİ SPOR

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt: TRT SPOR

22:00 Ajax-Inter: TRT 1

22:00 Bayern Münih-Chelsea: TABİİ SPOR 1

22:00 Liverpool-Atletico Madrid: TABİİ SPOR

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta: TABİİ SPOR 2

18 Eylül Perşembe:

19.45 Club Brugge-Monaco: TRT 1

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen: TABİİ SPOR

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray: TRT 1

22:00 Manchester City-Napoli: TABİİ SPOR 1

22.00 Newcastle United-Barcelona: TABİİ SPOR

22.00 Sporting Lizbon-Kairat: TABİİ SPOR 2

