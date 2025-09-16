Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı temsilcimizde, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ancak Frankfurt ile oynanacak olan mücadelede forma giymesi beklenen Victor Osimhen için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in perşembe günü Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcünün durumuyla alakalı teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi!Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi!

victor-osimhen-galatasaray-2025-2026-3-1756106668-175689.jpg

Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!Paul Onuachu'nun Milan Skriniar'a hareketi faul müydü? beIN Trio son noktayı koydu: 3 isim de aynı görüşte birleşti!

"BANA SÖYLEYİN"

Deneyimli teknik adamın, "Daha Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var. Eğer Osimhen tam olarak iyileşmediyse bana söyleyin. Risk yüzde 10 bile olsa Osimhen'i oynatmayacağım" dediği kaydedildi.

26 yaşındaki yıldız golcünün durumunun bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olması bekleniyor. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi beklenirken, ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahminBinlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için olay tahmin

Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda? Belli olduŞampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda? Belli oldu

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacakAhmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için Türk futbolunu sarsacak iddia! Yer yerinden oynayacak

Son Haberler
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...