Okan Buruk'tan Eintracht Frankfurt maçı için Victor Osimhen kararı!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in perşembe günü Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcünün durumuyla alakalı teknik direktör Okan Buruk'un da sağlık heyetiyle bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

"BANA SÖYLEYİN"

Deneyimli teknik adamın, "Daha Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var. Eğer Osimhen tam olarak iyileşmediyse bana söyleyin. Risk yüzde 10 bile olsa Osimhen'i oynatmayacağım" dediği kaydedildi.

26 yaşındaki yıldız golcünün durumunun bu akşam yapılacak idmanın ardından belli olması bekleniyor. Osimhen'in idmana çıkması durumunda forma giymesi beklenirken, ağrıları olması halinde ise maç kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

