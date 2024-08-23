Almanların dev bankası dolar tahmini değiştirdi

Almanya merkezli bankacılık devi Commerzbank, yıl sonu için dolar öngörüsünü paylaştı. Bu öngörü bankanın döviz analisti Tatha Ghose'den geldi. Enflasyon beklentilerinin yükselmesine atıfta bulunan Tatha Ghose Türk Lirası'nın daha da zayıflayacağını öngördü. Commerzbank'a göre yıl sonunda doların çıkacağı rakam şimdiden belli.

Enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve kamuoyunun ekonomiye ilişkin algısının kötüleşmesi nedeniyle Türk Lirası'nın daha da zayıflayacağını duyuran Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine atıfta bulundu. Ghose göre enflasyonda yükseliş beklentileri arttı.

Bankanın analisti Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik yavaşlama olmadan, Merkez Bankası'nın faiz artırımları veya diğer düzenleyici reformlar yapılmasının anlamsız kalacağını kaydeden analist Ghose, bu politikaların tek başına yeterli olmayacağı görüşünde.

Bankaya göre dolar kurunun mevcut 33,9181 seviyesinden yıl sonuna kadar 35 TL seviyesine çıkacak.