Almanya 2025 büyüme beklentilerini düşürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya 2025 büyüme beklentilerini düşürüldü

Alman ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde %0,2 daraldı. Hükümet, 2025 büyüme tahminini %1,1’den %0,3’e indirdi. Yapısal sorunlar ve enerji maliyetleri gündemde.

Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2024’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 daraldı. Federal İstatistik Ofisi’nin öncü verilerine göre, bu düşüş piyasa beklentilerinin (%0,1 küçülme) üzerinde gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte %0,1 büyüme kaydeden Alman ekonomisi, yıl genelinde ise %0,2 daraldı. 2023’te de %0,3 küçülen ekonomi, üst üste iki yıl negatif büyüme gösterdi.

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Özellikle ihracattaki sert düşüş, kamu ve özel tüketimdeki artışı dengeleyemedi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, yapısal sorunlarla mücadele ederken, küresel ticaretteki durgunluk ve yüksek enerji fiyatları da büyümeyi olumsuz etkiledi. Ekonomi Bakanı, "Yatırımlar yetersiz, bürokrasi fazla ve kalifiye iş gücü açığı derinleşiyor" diyerek, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları vurguladı.

Alman hükümeti, 2025 için büyüme tahminini %1,1’den %0,3’e düşürdü. Bu revizyon, küresel talebin zayıflaması ve sanayi sektöründeki gerilemeye bağlandı. Şubat ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde iş dünyasının enerji fiyatlarının düşürülmesi ve vergi indirimleri talep etmesi bekleniyor.

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