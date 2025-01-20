Almanya'daki ÜFE artışı, beklentilerin altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Mina Kaymakçı
Almanya'daki ÜFE artışı, beklentilerin altında kaldı

Aralık ayında Almanya'da üretici fiyatları, yıllık bazda %0.8 oranında artış gösterdi. Bu artış, Kasım ayında kaydedilen %0.1'lik artışa kıyasla daha büyük olsa da, beklentilerin altında kaldı.

Almanya'da 2024 yılı Aralık ayında üretici fiyatları yıllık %0.8 oranında bir artış gösterdi. Kasım ayında sadece %0.1 artış kaydedilmişken, bu dönemdeki artış daha belirgin olsa da beklentiler %1.1 civarındaydı. Bu artış, bir yıldan fazla süredir devam eden deflasyonun ardından gelen ikinci artış olarak kayda geçti. Üretici fiyatlarındaki artış, başta sermaye malları fiyatlarının %1.8 oranında yükselmesiyle gerçekleşti. Bu grup içinde özellikle makine, motorlu taşıtlar, römorklar ve yarı römorkların fiyatları dikkat çekti.

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Ayrıca, dayanıklı olmayan tüketim mallarının fiyatları %2.6 oranında arttı ve ara mallar (yarı mamuller) fiyatlarında da %0.1'lik bir artış görüldü. Enerji fiyatlarına baktığımızda ise %0.2’lik bir düşüş yaşandı. Ancak, merkezi ısıtma sistemlerinin maliyetindeki %17.2’lik artış, doğalgaz (%-5.6), elektrik (%-1.3), mineral yağ ürünleri (%-4) ve motorlu yakıtlar (%-3.9) fiyatlarındaki düşüşleri neredeyse dengeledi. Enerji fiyatları hariç üretici fiyatları yıllık %1.2 oranında bir artış gösterdi.

Aylık bazda üretici fiyatları, Kasım ayındaki %0.5'lik artışın ardından %0.1'lik bir düşüş yaşadı. Yıllık ortalama üretici fiyatları ise 2024 yılında %1.8 oranında bir azalma gösterdi. Bu, Almanya ekonomisi için zorlu bir yılın ardından gelen sınırlı fiyat artışlarının yansıması oldu. Almanya İstatistik Ofisi'ne göre, üretici fiyatlarındaki bu gelişmeler, ülkenin sanayi sektöründeki genel maliyet değişimlerini yansıtıyor.

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