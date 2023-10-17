Almanya 55 bin lira maaşla 2 milyon işçi alacak. Dil bilme şartını kaldırıp, vatandaşlığa geçişi kolaylaştırdı

Almanya, genç nüfusun az olması ve yeterli iş gücünün sağlanamaması nedeniyle işçi göçünü artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

HalkTV’nin haberine göre; Son olarak ülkeye gelen işçilerde zorunlu olan Almanca bilme şartını kaldıran ve vatandaşlığa geçiş imkanını kolaylaştıran yasa tasarısını duyuran Alman hükümeti, çeşitli birçok sektörde çalışacak binlerce işçi için sık sık ilan yayımlamakta.

İşte Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları:

Hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak.

Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek.

Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

- Aşçı

- İnşaat işçisi

- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

- Kaynakçı -

İnternet teknolojisi

- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

- Gastronomi

- Eğitim

- Sağlık hizmetleri

- Çocuk yetiştiricileri

- IT teknisyenleri -

Metal ve ağır sanayi işçileri

-Gastronomi uzmanları

- Vasıflı işçiler

- İnşaat sektörü işçileri

- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

- Teknik ve mekanik

Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.