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Almanya, Afganistan'a verilen desteğin askıya alınmasından yana

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Afganistan'a verilen desteğin askıya alınmasından yana olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:41
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Almanya, Afganistan'a verilen desteğin askıya alınmasından yana

Almanya, Afganistan'a verilen desteğin askıya alınmasından yana
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Schulze, Taliban'ın Afganistan'da faaliyet gösteren yerel veya yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Taliban'ın Afganistan'daki STK'lere kadın personel çalıştırma yasağı getirmesiyle Afgan halkına yapılan yardımlara bir darbe indirildiğini belirten Schulze, "Kuruluşlar, kadın çalışanlar olmadan nüfusun yarısı için birçok alanda çalışmalarını sürdüremezler. Bu, tamamen yeni bir durumu ortaya çıkardı. Bu yüzden başkalarıyla sağladığımız mevcut desteğin şimdilik askıya alınmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Schulze, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının, Dünya Bankası ile kısa süre içinde Taliban'ın oluşturduğu bu yeni durumda Afganistan'daki insanlara yönelik destek çalışmalarının sürdürülüp sürdürülmeyeceği ve gerektiğinde nasıl devam edeceği konusunda istişarede bulunmak için Afganistan Yeniden İnşa Fonu katılımcılarını toplantıya davet edeceğini kaydetti.

Taliban, 24 Aralık'ta STK'lerin kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman Habib, Bakanlığın söz konusu kararı ülkedeki tüm STK'lere gönderdiğini ve bu karara uyulması gerektiğini söylemişti.

Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimatla kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.

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