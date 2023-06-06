Almanya Büyükelçiliği: Almanya dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyurarak, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" açıklamasını yaptı.

Almanya Büyükelçiliği: Almanya dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır" denildi. (DHA)

almanya-buyukelciligi-almanya-dunyanin-hicbir-ulkesinde-turkiyedekinden-daha-fazla-vize-vermiyor-6056-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı Güncel
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Ordu’da heyelan yol kapattı Güncel
Ordu’da heyelan yol kapattı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı Siyaset
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı Teknoloji - Otomotiv
Dolar fırlayınca Tesla bu modeline üçüncü zammı yaptı
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var Spor
Beşiktaş'ın transfer listesinde 40 futbolcu var