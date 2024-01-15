Almanya ekonomisi küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayınlanan raporda, Alman ekonomisinin 2023 yılı büyüme öncü verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2023 yılı, bir önceki yıla göre yüzde 0,3 küçüldü. Alman ekonomisindeki küçülme oranının piyasa beklentileriyle uyumlu seviyede gerçekleştiği bildirildi.

2022 yılında yüzde 1,3 oranında büyüyen Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü.

Destatis Başkanı Ruth Brand, yaptığı açıklamada, "Almanya'da genel ekonomik gelişme, çok sayıda krizin damgasını vurduğu 2023 yılında sekteye uğradı" dedi.

Branda, fiyat seviyesinin yüksek seyretmesinin ekonomik büyümeyi sınırladığına işaret ederken, artan faiz oranları ile zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşullarının da ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Brand ayrıca, Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılında yaşanan keskin ekonomik durgunluğun ardından girdiği toparlanma sürecini 2023 yılında devam ettiremediğine vurgu yaptı.