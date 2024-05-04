Diyanet'ten '5 yıldızlı' gizli talimat: Sakın fotoğraf paylaşmayın

Kaynak: Birgün
Diyanet'ten '5 yıldızlı' gizli talimat: Sakın fotoğraf paylaşmayın
Diyanet, devasa bütçesinin nasıl harcanacağını 5 yıldızlı otelde düzenlediği toplantıda konuştu. Toplantı sırasında verilen gizli talimatta “Sakın fotoğraf paylaşmayın” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 91,8 milyar liralık 2024 bütçesinin nasıl harcanacağını konuşmak için 5 yıldızlı otelde toplantı düzenledi. Toplantı sırasında verilen gizli talimat dikkat çekti. Diyanet, “Toplantıya dair otelden tek bir kare dahi fotoğraf paylaşmayın” talimatı verdi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre toplantı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan 5 yıldızlı Eliz Hotel'de gerçekleşti. 1 hafta süren toplantının 5 yıldızlı otelde yapılmasının tepki çekeceğini belirtenlere “Bütçe çok büyük. Bir hafta değerlendireceğiz. Birikmiş konular var. Devasa bütçeyi idare ediyoruz, o kadar yetkimiz olsun" şeklinde yanıt verildiği öğrenildi.

Toplantıda, harcama kalemlerinin ne şekilde değerlendireceğinin, bütçe aktarılmalarının nasıl olacağının ve faturalama işlemlerinin nasıl düzenleneceğinin konuşulduğu aktarıldı. Öte yandan beş yıldızlı oteldeki toplantıda, il müftülüklerinden başkanlığa harcamaları konusunda iletilen yazıların da değerlendirildiği savunuldu.

MÜZİK EKİBİ GETİRİLDİ

Toplantıya 81 ilden bütçe ile ilgilenen idari personel katıldı. Diyanet’in toplantısı için otele, müzik ekibi de getirildiği öne sürüldü. İddiaya göre, Ankara’dan gelen lise öğrencileri, toplantılara katılanlara müzik dinletisi gerçekleştirdi.

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