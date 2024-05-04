Seçil Erzan'a büyük şok. İddianamede flaş gelişme

Kaynak: İHA
Seçil Erzan'a büyük şok. İddianamede flaş gelişme
Gizli fon vaadiyle dolandırıcılık yapan bankası Seçil Erzan davasına iki yeni iddianame eklendi.

“Fatih Terim” dolandırıcılığı olarak bilinen yüksek karlı gizli fon davasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bankası Seçil Erzan aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi gizli fon vaadiyle dolandırmıştı.

Erzan’ın davasına iki iddianame daha ana dava iddianamesine eklendi. Seçil Erzan hakkındaki hapis cezası talebi da 252 yıldan 275 yıla çıktı.

Davada şikayetçi sayısı ise 21’den 26’ya yükseldi. Dolayısıyla mağdur sayısı giderek artıyor.

İLK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine hazırlanma ilk iddianamede Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı'nın "müşteki" olarak yer aldığı belirtildi.

Müştekilerin Çorlu'da pazarcılıkla geçimlerini sağladıkları Seçil Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları aktarıldı.

Erzan’ın müştekileri arayarak birikimlerini bu şubeye taşımalarını istediği paraları gizli bir fona yatıracağını söyleyip müştekileri söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği vurgulandı.

İddianamede, Erzan'ın müştekilerden 82 bin lira aldığı, ardından müştekilere 43 bin lira kredi çektirerek bu parayı da sanık Hüseyin Eligül'ün hesabına gönderttiği ifade edildi.

Sanıklar Erzan ve Eligül'ün 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Talep, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca kabul edildi.

İKİNCİ İDDİANAME

İkinci iddianame ise Kaan Sinih, Sevgi Sinih ve Tursun Sinih'in yer aldı.

Sanıklar Nazlı Can ve Seçil Erzan'ın müştekileri bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi.

Erzan'ın, müştekilerden toplam 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar aldığı ancak bu paranın 1 milyon 550 bin lirasının müştekilere geri ödendiği öğrenildi.

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