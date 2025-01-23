Almanya kapılarını kapıyor: Merz'ten göçmenlik politikalarını sertleştirme vaadi

Friedrich Merz (CDU), Almanya'nın bir sonraki başbakanı olmayı planlıyor ve bu hedefle birlikte, ülkedeki göçmen politikalarında köklü değişiklikler yapmayı vaat ediyor. Özellikle son dönemde Aschaffenburg’daki trajik saldırı sonrası, Merz’in önerdiği sert güvenlik tedbirleri büyük ilgi gördü. Merz, Almanya'nın tüm kara sınırlarında kesintisiz kontrol uygulamalarını ve "kesinlikle" illegal yollardan ülkeye girmeye çalışanların geri çevrilmesini istiyor. Hedefi, Almanya'nın sınırlarını daha etkin şekilde korumak.

"GERÇEK BİR GİRİŞ YASAĞI UYGULAMASI"

Merz, Berlin’de yaptığı açıklamada, "Almanya'ya girmeye çalışan, ancak gerekli belgeleri sunamayan ya da Dublin Anlaşması kapsamında başka bir AB ülkesine giriş yapmış kişiler, Almanya’ya giriş hakkına sahip olmayacak" dedi. Bu politika, sadece belgesiz göçmenleri değil, aynı zamanda koruma talep eden kişileri de kapsayacak. "Bu kural, koruma talebi olanlar için bile geçerli olacak" diyen Merz, mevcut AB yasalarının işlevsellikten uzak olduğunu belirterek Almanya’nın daha iyi korunması gerektiğini vurguladı.

FEDERAL POLİSİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEK

Merz'in önerileri sadece sınır kontrolleriyle sınırlı değil. Merz, Alman Federal Polisi'ne, tutuklama kararı almak ve sınır dışı edilmesi gereken yabancıları tutuklamak için daha fazla yetki verilmesini de talep ediyor. Ayrıca, ülke genelinde boş duran askeri alanlar ve barınakların, sınır dışı edilmesi gereken kişiler için cezaevine dönüştürülmesini önerdi. Merz, bu tedbirlerin ülkede yasa dışı kalmaya çalışan yabancılara karşı uygulanmasını planlıyor ve böylece ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin serbestçe hareket etmelerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

BAŞBAKANLIK İÇİN SERT DURUŞ

Merz, Almanya'nın başbakanı olması durumunda, başbakanlık yetkilerini sonuna kadar kullanacağını belirtti. “Son on yılın yanlış yönlendirilmiş göçmenlik politikalarının enkazı ile karşı karşıyayız” diyen Merz, bu sorunla mücadele etmek için daha güçlü bir liderlik ve katı uygulamalar gerektiğini savunuyor. Bu noktada, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın “Executive Orders” (Yürütme Emirleri) modeline atıfta bulunan Merz, hızlı bir şekilde yeni yasaların hayata geçirilmesini sağlayacağını vurguladı.

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ASCHAFFENBURG’DAKİ SALDIRI OLAYI

Merz’in bu sert açıklamalarının temelinde, Almanya'nın Aschaffenburg şehrinde yaşanan korkunç bir saldırı yatıyor. Geçtiğimiz günlerde bir saldırgan, çocuklardan oluşan bir gruba bıçakla saldırmış ve bir çocuk ile bir yetişkinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Olayın zanlısı, Almanya'dan sınır dışı edilmesi gereken bir Afgan göçmeni olarak belirtiliyor. Merz, bu tür vakaların önlenmesi için sınır güvenliğinin artırılmasının hayati olduğunu belirtti.

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MERZ'İN POLİTİKALARI ÜZERİNE TEPKİLER

Merz’in politikaları, Almanya’daki farklı kesimlerden tartışmalara yol açtı. Hükümetin ve muhalefetin temsilcileri, Merz'in önerilerinin sosyal adalet ve insan hakları açısından sorunlu olabileceğini belirtiyor. Özellikle koruma talep eden mültecilerin hedef alınması, birçok kuruluş tarafından eleştiriliyor. Bununla birlikte, Merz’in destekçileri, Almanya'nın daha güvenli bir hale gelmesi için bu tür sert önlemlerin gerekliliğini savunuyor.

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MERZ’İN SEÇİM KAMPANYASINDA VAATLER

Merz, seçilmesi durumunda bu güvenlik önlemlerini en kısa sürede uygulamaya koymayı planlıyor. Bununla birlikte, Almanya'da son yıllarda göçmenlerle ilgili yaşanan güvenlik endişeleri ve artan şiddet olayları, Merz’in bu politikalara olan desteğini güçlendiriyor. Almanya’daki seçimler yaklaşırken, Merz’in bu tür sert politikalarla ne kadar destek bulacağı ise büyük bir merak konusu.