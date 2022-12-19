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Almanya Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı

Almanya'nın Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğu ve şiddetle kınadığı bildirildi...

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 17:17
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Almanya Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı

Almanya Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal Hükümet, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son gayrimeşru balistik füze denemelerini şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana uluslararası hukuku ihlal eden benzeri görülmemiş bir dizi füze denemesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini göz ardı ettiği, böylece uluslararası güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, Kuzey Kore'nin BM kararlarını uygulaması, ABD ve Güney Kore'nin diyalog tekliflerine yanıt vermesi istendi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez bir şekilde sona erdirmesi çağrısında da bulunuldu. (AA)

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