Almanya Mehter Marşı ile inledi

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği gün sonunda geldi.

A Milli Takımımız bu akşam saat 19.00’da Signal Iduna Park’ta Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizin EURO 2024’teki ilk sınavı için nefesler tutulurken Almanya kırmızı-beyaza boyandı.

Türkiye’nin maçı için sokaklara inen on binlerce gurbetçi Almanya’yı inletti.

Başta Dortmund olmak üzere pek çok şehirde gurbetçilerimiz davullar ve tezahüratlar eşliğinde saatin gelmesini beklerken Mehter Marşı’nın çaldığı anlar Almanya’da gündem oldu.