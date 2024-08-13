Almanya Rusya'yla savaşa hazırlanıyor. Alman komutan tarih vererek açıkladı

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Almanya Rusya'yla savaşa hazırlanıyor. Alman komutan tarih vererek açıkladı

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden, Hamburg Eyalet Komutanlığı Lideri Michael Giss, Die Welt Gazetesine verdiği röportajda, Almanya'nın önümüzdeki beş yıl içinde büyük çaplı bir askeri çatışmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgalinin ardından Almanya, askeri bütçesini artırdı ve savunma sanayi kapasitesini artırmaya yöneldi.

Komutan Giss, Die Welt'e yaptığı açıklamada "Almanya'da bugün hala dış bir tehdit algılamaktan kilometrelerce uzaktayız. Bu durum, örneğin Baltık ülkelerindeki veya Polonya'daki insanlardan oldukça farklı. Fakat bir asker olarak içsel saatim çalışıyor ve bana beş yıl içinde toplum olarak dışarıdan gelebilecek askeri bir tehdide karşı dayanıklı olmamız gerektiğini söylüyor."

Berlin, Rusya'nın işgaline yanıt olarak NATO ile ortaklaşa ulusal bir askeri hazırlık stratejisi olan Almanya Operasyon Planı'nı Mart 2023'te hazırlamaya başladı. Giss, planın Almanya'nın "Beş yıl içinde Rusya tarafından yapılacak konvansiyonel bir saldırıya" hazırlayacağını bildirdi.

Giss'e göre Rusya, NATO'ya karşı hibrit bir savaş yürütüyor; "birkaç yıldır" siber saldırılar , sabotajlar ve dezenformasyon kampanyaları yürütüyor.

Almanya'ya askeri teyakkuzda olan ülkelerin sayısı giderek artıyor ve İttifak'ın Rusya ile olası bir savaşa karşı daha iyi hazırlanması gerektiği uyarısında bulunuluyor .

Giss, röportajını "Almanya'nın tamamı savaşa hazır hale getirilmeli" diye sonlandırdı.

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