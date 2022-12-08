8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya, Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandırmayı hedefliyor

Almanya, Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandırmayı hedefliyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başta Türkiye olmak üzere Almanya'ya ülke dışından imam gönderilmesi uygulamasını aşamalı olarak sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 18:25
Takip Et

Almanya, Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandırmayı hedefliyor

Almanya, Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandırmayı hedefliyor
+
Aa
-

Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen İslam Konferansına Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert imamların Alman toplumunda daha fazla kökleşmesi gerektiğini, spor ve kültür gibi alanlarda köprüler inşa edebilen bir konumda olmalarının önem taşıdığını söyledi. Konuyla ilgili geçen hafta Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Seifert, "Konu, imamların gönderilmesinin bir günde durdurulması değil. Daha ziyade, birlikte bağlayıcılığı bulunan bir yol üzerinde anlaşmak" diye konuştu.

Almanya'da liberal İslam'ın temsilcilerinden biri olarak görülen İslam ilahiyatçısı Mouhanad Khorchide ise konuşmasında Almanya'daki Müslüman cemaatin halen etnik olarak ayrılan bir yapıya sahip olmasını eleştirdi. Vestfalya-Wilhelm Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi Direktörü olan Khorchide, Faslı bir imamın bir Ditib camisinde vaaz vermesi noktasından hâlâ çok uzak olunduğunu söyledi. Khorchide'in, "Benim Ditib yönetim kurulunda oturduğumu düşünebiliyor musunuz?" sorusu salonda gülüşmelere neden oldu. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
2
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
4
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
5
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
6
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿CHP’li vekil açıkladı: Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal görüşmek için sözleşti
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
7
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik çarptı feci şekilde can verdi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Denetimde tedirgin olan taksici yakayı ele verdi
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿Arkadaşının aracını zorla alan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
﻿TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.