Almanya, Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandırmayı hedefliyor

Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen İslam Konferansına Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" diye konuştu.

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert imamların Alman toplumunda daha fazla kökleşmesi gerektiğini, spor ve kültür gibi alanlarda köprüler inşa edebilen bir konumda olmalarının önem taşıdığını söyledi. Konuyla ilgili geçen hafta Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Seifert, "Konu, imamların gönderilmesinin bir günde durdurulması değil. Daha ziyade, birlikte bağlayıcılığı bulunan bir yol üzerinde anlaşmak" diye konuştu.

Almanya'da liberal İslam'ın temsilcilerinden biri olarak görülen İslam ilahiyatçısı Mouhanad Khorchide ise konuşmasında Almanya'daki Müslüman cemaatin halen etnik olarak ayrılan bir yapıya sahip olmasını eleştirdi. Vestfalya-Wilhelm Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi Direktörü olan Khorchide, Faslı bir imamın bir Ditib camisinde vaaz vermesi noktasından hâlâ çok uzak olunduğunu söyledi. Khorchide'in, "Benim Ditib yönetim kurulunda oturduğumu düşünebiliyor musunuz?" sorusu salonda gülüşmelere neden oldu.