Almanya Türkleri iade edecek. Sert kararlar alındı

Aşırı sağın artış gösterdiği Almanya'nın iltica politikası son zamanlarda daha fazla arttı. Almanya hükümeti, iltica eden bir göçmenin, ülkesini ziyaret etmesinin "ilticanın düşüş sebebi" sayılmasıa karar verdi. Yaşanan durum sonrası, Türkiye’den gelip iltica isteyen bir şahıs, ilticası kabul edilesin edilmesin yeniden Türkiye’ye girerse bu durumda iltica haklarını kaybedecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, hükümet ortakları dün gerçekleştirdikleri toplantıda, Almanya’ya girmeden önce başka ülkede kayıt yaptırmış ilticacıların, o ülkeye iadesinin kolaylaştırılacağına dikkat çekti. Ülkede yarım milyona yakın ilticacı bulunuyor ve bunların 100 bini de Türk.

ÖNCE AVRUPA'YA SONRA TÜRKİYE'YE İADE

Türk vatandaşların birçoğu, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya üzerinden geldikleri yere tekrar gönderilecek, oradan da Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilecek.

Solingen saldırısının ardından alınan bu kararlar, muhalefeti henüz tatmin etmiyor. Özellikle aşırı sağın yükselişine karşı bir çözüm bulunması da uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

İlk ayak basılan AB ülkesinde kayda geçen göçmen o bölgeye iade edilecek ve iltica işlemlerine orada bakılacak. Bu şahıslara maddi yardım gerçekleştirilmeyecek. Ödeme kartı da verilmeyecek. Sadece acil insani ihtiyaçları yani barınma, yeme içme ve hijyen ihtiyaçları desteklenecek. Böylece kaçak insanlar ve insan tacirlerinin ülkelerine para havalesinin de önüne geçilecek.