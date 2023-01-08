Almanya’da 5 yıl yaşayan vatandaş olabilecek

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, planlanan yasal değişiklikle birlikte, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar, sahip oldukları vatandaşlığı bırakmak zorunda kalmayacak. Böylelikle, Alman vatandaşlığına geçmek isteyen göçmen kökenlilerin çifte vatandaş olabilmesinin önü açılıyor.

Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlığına geçiş için gereken Almanca bilme şartının esnetilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin Almanca bildiğini kanıtlaması kolaylaştırılacak ve 67 yaş üzerindekiler için vatandaşlık testi kaldırılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile yasal olarak Almanya'da beş yıldır yaşayan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınması öngörülüyor. Hâlen geçerli olan yasal düzenlemede, Almanya'da sekiz yıldır yasal olarak yaşayan ve süresiz oturma izni olan yabancılara vatandaşlığa geçiş hakkı tanınıyordu. Öğrenim sırasında veya meslekte sıra dışı başarılar göstermek, gönüllü sosyal faaliyetlerde bulunmak veya Almanca'yı çok iyi bilmek gibi uyum konusunda özel çabaları olanlar içinse bu sürenin üç yıl olması planlanıyor.

Yeni yasal düzenleme ile yabancıların Almanya'da doğan çocuklarının, Alman vatandaşlığı ve ailesinin geldiği ülkenin vatandaşlığı arasında tercih yapmasını zorunlu kılan "opsiyon modeli"nin de kaldırılması öngörülüyor. Hâlen uygulamada olan opsiyon modeline göre, yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor, ancak 23 yaşının sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu.

Yabancıların çocuklarının Alman vatandaşlığı alabilmesi için ebeveynlerden birinin Almanya'da yaşaması gereken sürenin de sekiz yıldan beş yıla indirilmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanlığının hazırladığı tasarıya göre, 2019 yılından beri vatandaşlığa geçiş şartları arasında yer alan "Alman yaşam tarzının benimsenmesi" ile ilgili maddenin yasadan çıkarılması öngörülüyor. Bu maddenin yasadan çıkarılacak olmasına rağmen, "aynı anda birden fazla eş ile evli olanlara veya anayasada öngörülen kadın ve erkek arasındaki eşitliği kabul etmediğini davranışları ile gösterenlere" vatandaşlık hakkı tanınmaması gibi uygulamalar kanundaki yerini koruyacak.