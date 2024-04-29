Arka Sıradakilerin Özge'si son hali ile şaşırttı

2007 yılında FOX ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler gençlik dizisi olması sebebi ile tüm gençlerin ilgi odağı haline gelmişti. Sevda Dalgıç o dizide Özge karakterini canlandırmış ve hafızalarda yer edinmişti.

Akıllara kazınan dizideki oyuncular aradan yıllar geçmesine rağmen bugün halen magazin sayfalarında manşet oluyor. O dizide Özge karakterini canlandıran Sevda Dalgıç Nişantaşı’ndaki son hali ile görenleri şaşırttı.

İmajını baştan aşağıya yenileyen Dalgıç sarı renkteki saçlarını siyaha boyattı. Yeni hali ile kendisini görenleri epey şaşırtan Dalgıç imaj değişliği ile ilgili yaptığı açıklamada "10 sene sarışın gittim. 10 sene böyle gider. Gözleri esmerliğe alıştı" ifadelerini kullandı.

Dizi sektörüne sektörde yaşanan gruplaşma nedeni ile uzak kaldığını açıklayan Dalgıç, şu zamanlarda sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verdiğini açıkladı.

Sektördeki piyasanın hep aynı kişiler tarafından döndüğünü aktaran Dalgıç sağlığa yöneldiğini ve dizi sektöründe döngünü değişik olduğunu eskiden işlerin daha farklı olduğunu kaydetti.

Dalgıç’ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Eskiden castlar karakterlere göre yapılıyordu. Şimdi o oradan çıkıp başka projeye geçiyorlar. İnandırıcılık kalmadı. Oyunculuğunu beğendiğim ve ekranda göremediğim çok isim var. Dediğim gibi aynı kadroda dönüyor. Bir gruplaşma var."