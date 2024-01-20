Almanya’da Bursa plakalı Tofaş krizi

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka araba krize yol açtı. Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına sebep oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan otomobil, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

ALMANYA’DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR

Alman vatandaşlığına geçişler de göz önünde bulundurulduğunda ülkede 3.5 milyon civarında Türk yaşıyor.

Ülkedeki en büyük göçmen grubu olan Türkler nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor.