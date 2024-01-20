Almanya’da Bursa plakalı Tofaş krizi

Kaynak: İHA
Almanya’da Bursa plakalı Tofaş krizi
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde tramvay yoluna hatalı park edilen Bursa plakalı Tofaş otomobil tramvay seferlerinin durmasına sebep oldu.

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde Bursa plakalı Tofaş marka araba krize yol açtı. Hatalı bir şekilde tramvay yoluna park edilen araç, tramvay seferlerinin durmasına sebep oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Worringer sokağındaki tramvay yolunu kapatan otomobil, 704 numaralı tramvayın geçmesine engel olunca trafik de bir süre aksadı.

erergttggtgthtgtg.jpg

ALMANYA’DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR

Alman vatandaşlığına geçişler de göz önünde bulundurulduğunda ülkede 3.5 milyon civarında Türk yaşıyor.

Ülkedeki en büyük göçmen grubu olan Türkler nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor.

Son Haberler
Korkulu rüya romatizmaya iyi geliyor. Mucize ot şifa dağıtıyor Şifalı Bitkiler
Korkulu rüya romatizmaya iyi geliyor. Mucize ot şifa dağıtıyor
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı. Dışarı çıkacaklar dikkat Yaşam
Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı. Dışarı çıkacaklar dikkat
Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiriyor Gündem
Zorunlu trafik sigortalarında yeni dönem. Milyonlarca araç sahibi ilgilendiriyor
AKP İstanbul belediye başkan adaylarının listesi ortaya çıktı. Hangi ilçede hangi aday çıkacak? Gündem
AKP İstanbul belediye başkan adaylarının listesi ortaya çıktı. Hangi ilçede hangi aday çıkacak?
ABD savaş uçakları Yemen'deki Husi füze rampalarını vurdu Dünya
ABD savaş uçakları Yemen'deki Husi füze rampalarını vurdu
Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı. 15 ülkede 37 merkezi bulunuyor Ekonomi
Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı. 15 ülkede 37 merkezi bulunuyor