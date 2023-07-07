Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde

Almanya'da, içinde çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillere sigara içme yasağı getirilmesi planlanıyor.

Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde

AA’da yer alan habere göre; Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplumda çocukların ve hamilelerin daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek araçla giderken içinde çocuklar ve hamileler bulunduğunda sigara yasağı getirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın daha önce yürürlüğe girmesi gerektiğini aktaran Lauterbach, "(Sigara içilmesinden dolayı) Özellikle küçük çocuklarda ve hamilelerde kalıcı hasarlar oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığı da içinde çocuklar ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara içme yasağı getirilmesine ilişkin yasa taslağı hazırladı.

Taslak diğer bakanlıklarla istişare edildikten sonra Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Daha önce birçok eyalet yönetimi söz konusu yasağın getirilmesi konusunda inisiyatif başlatmış ve otomobillerde yasağı ihlal edenlere 3 bin avroya kadar para cezası verilmesi istenmişti.

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