Almanya'da kamu çalışanlarından grev hazırlığı

Almanya'da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle "uyarı grevleri" başlatacak.

KAYNAK: AA
Almanya'da kamu çalışanlarından grev hazırlığı

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, Potsdam kentinde hükümet ve sendika temsilcileri arasında ikincisi yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada, işveren tarafının somut zam teklifinde bulunmadığı kaydedilerek vatandaşların, önümüzdeki günlerde kamu çalışanlarının ülke çapında yapacağı uyarı grevleri ve protestolara hazırlıklı olmaları istendi.

Ver.di Başkanı Frank Werneke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin ikinci turda da bir teklif sunmadığını ve tüm temel talep ve beklentilerini reddettiğini vurgulayarak, "İşverenler, federal eyaletlerdeki kamu sektöründe yaşanan büyük personel açığını, çalışanların içinde bulunduğu stresli durumu ve yetersiz ücretleri görmezden geliyor. Bu nedenle bir sonraki turdan önce uyarı grevlerini büyük ölçüde genişleteceğiz.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, ülke çapında kamu sektöründe 300 binden fazla boş pozisyon bulunduğu aktarıldı.

SENDİKA NE İSTİYOR

Ver.di sendikası dahil sendikalar kamuda 1,1 milyon çalışan için yüzde 10,5’lik bir ücret artışı veya 12 aylık süre için aylık en az 500 euro artış talep ediyor.

Ücret artışlarına yönelik üçüncü tur müzakereler, 7-8 Aralık 2023’te yapılacak.

İlgili Haberler
İbibik ortaya çıkardı. Belediye bildiği halde susuyor
TELE1'den flaş ayrılık. Ana Haber sunucusuna çiçeklerle veda
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Son Haberler
CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar Siyaset
CHP kongresinde flaş gelişme. Aday olamadılar
Mucize ot böyle zayıflatıyor Şifalı Bitkiler
Mucize ot böyle zayıflatıyor
Futbolda yolsuzluk soruşturması başladı Spor
Futbolda yolsuzluk soruşturması başladı
İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu Spor
İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı
Tolga Şardan için CHP Kurultayı'nda bütün gazeteciler yakalarına bunu taktı Gündem
Tolga Şardan için CHP Kurultayı'nda bütün gazeteciler yakalarına bunu taktı
Özel ekip kuruldu! O araçlar trafikten men edilecek Ekonomi
Özel ekip kuruldu! O araçlar trafikten men edilecek