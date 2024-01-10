Almanya'da makinistler greve gitti

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, ülke genelinde üçüncü kez greve gitme kararı aldı. Bu, son üç ay içindeki üçüncü grev olacak.

Grev, 9 Aralık’ta yerel saatle 18.00’de yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakmasıyla başladı. Yolcu trenlerindeki makinistler ise bugün saat 02.00’de iş bırakma eylemine başladılar.

Bu iş bırakma eylemi, Almanya’nın demir yolu ağında birçok seferin iptal edilmesine neden oldu. Bu durum, ülke genelinde demir yolu ulaşımında büyük aksaklıklara yol açtı ve yüz binlerce kişi tren seferlerinin iptal olmasıyla karşı karşıya kaldı.

Makinistlerin iş bırakma eyleminin 12 Ocak saat 18.00’de sona ereceği öngörülüyor. Bu süre zarfında, Alman Demiryolları’nın şehir içi, şehirler arası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerinin etkileneceği bekleniyor. Bu nedenle, şirket yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, şirket müşterilerinden zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesini ya da ertelenmesini talep etti.

Grevin etkisi, Alman Demiryolları’nı sadece acil durum tarifelerini uygulamaya zorluyor. Şirket, bölgesel seferlerin de büyük ölçüde azaltıldığını açıkladı. Bu durum, demir yolu ulaşımının ne kadar önemli olduğunu ve bir grevin ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.