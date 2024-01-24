İtalya'da toplu taşımada çalışanlar greve gitti

Kaynak: AA
İtalya'da toplu taşımada çalışanlar greve gitti
İtalya’daki toplu taşıma çalışanları, iş güvenliği, daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı talepleriyle sendikaların çağrısı üzerine 24 saat süren bir greve başladı.

İtalyan medyasına göre, çeşitli sendikaların çağrısıyla, ulaşım sektöründeki çalışanlar bu yılın ilk 24 saatlik grevini gerçekleştirdi.

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Sendikalar, hükümet ve ilgili işverenlerden iş yerlerinde güvenliklerinin sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı gibi taleplerde bulundu.

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Grev, özellikle Roma ve Milano gibi büyük şehirlerde, metro, tramvay ve otobüs hizmetlerini olumsuz etkileyerek kent içi toplu taşımayı durdurdu.

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Roma’daki birçok belediye otobüsü şoförü, sabah işe gidiş saatlerinde sınırlı seferler yaptıktan sonra greve katıldı ve seferlerini durdurdu. Roma’nın ana tren istasyonu Termini’de, grevden haberi olmayan yolcuların otobüs beklediği görüldü.

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Grevin, ülkenin diğer şehirlerinde de yoğun bir şekilde desteklendiği ve bu durumun birçok İtalyan şehrinde şehir içi trafiğin aksamamasına ve araç trafiğinin yoğunlaşmasına neden olduğu belirtildi.

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