Almanya’da şüpheli paket paniği

Almanya'da 8'i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004 yılında düzenlediği bombalı saldırının 20. yıldönümünde anma töreni düzenlendi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in katıldığı tören öncesinde, şüpheli bir paket yürekleri ağza getirdi.
Polis geniş çaplı güvenlik önlemi alırken halk caddenin diğer tarafına alındı. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis, şüpheli bir paketin bulunması sebebiyle bölgede güvenliğin arttırıldığını duyurdu.