Almanya’da şüpheli paket paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Almanya’da şüpheli paket paniği

Almanya'nın Köln kentinde, 'Türk caddesi' olarak da bilinen Keup Caddesi’nde yaşanan ırkçı sladırının 20. yılı nedeniyle gerçekleştirilen törende şüpheli paket paniği yaşandı.

Almanya'da 8'i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004 yılında düzenlediği bombalı saldırının 20. yıldönümünde anma töreni düzenlendi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turan Kaya ve Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in katıldığı tören öncesinde, şüpheli bir paket yürekleri ağza getirdi.

Polis geniş çaplı güvenlik önlemi alırken halk caddenin diğer tarafına alındı. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan polis, şüpheli bir paketin bulunması sebebiyle bölgede güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

aw223652-01.jpg

aw223652-02.jpg

aw223652-03.jpg

aw223652-04.jpg

aw223652-05.jpg

aw223652-06.jpg

aw223652-07.jpg

Son Haberler
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi Yerel Haberler
6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü Spor
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ile ters düştü
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama Gündem
Ambalajı bile açılmamış kitapları geri dönüşüme sattılar. Okul Müdürlerine büyük suçlama
Cristiano Ronaldo duymasın Spor
Cristiano Ronaldo duymasın
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi Ekonomi
Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı yükseldi
Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü Gündem
Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü