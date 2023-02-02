Almanya’nın konuştuğu Türk piyango milyarderi evcil hayvan olarak timsah aldı

Almanya, Eylül ayında yapılan loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan Kürşat Yıldırım'ı konuşuyor…

Dortmund kentinde yaşayan Kürşat Y., geçtiğimiz sene 9.9. milyon euro ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyenin sahibi olduktan sonra iki adet lüks spor otomobil satın alan Kürşat Y.'nin marka kıyafet ve aksesuarları da dikkat çekti.

62 BİN EUROYA TİMSAH ALDI

İkramiye kazandıktan sonra evlenmek istediğini söyleyen ve hayalindeki kadını tarif eden Kürşat'ın sosyal medyadan yeni bir evcil hayvan satın aldığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kürşat'ın bir timsah satın aldığı öğrenildi. Kürşat, timsaha deri bir tasma takarken, sosyal medya platformları üzerinden genç milyonerin timsah için 62 bin euro ödediği belirtildi.

"BELKİ BİR GÜN PAPAĞAN ALACAĞIM"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kürşat, "Ben hayvanları çok seviyorum belki bir gün bir papağan alacağım" dedi. Alman medyasında paylaşılan görüntülerin bir belgesel çekiminden alınmış olabileceği kaydedildi.

KİLP ÇEKİMİ

Kürşat, kısa bir süre önce ünlü bir müzisyen için kamera karşısına geçtiğini söyledi. Kürşat, “Şarkı piyasaya çıkana kadar ismini açıklamayacağım. Ona bir iyilik yaptım, ortak arkadaşlarımız var. Klip çekimleri çok eğlenceliydi. Birkaç kadınla dans eğitimi yaptık” dedi.

ALMAN BASININDA GÜNDEM

Daha önce vinç operatörü olarak çalışan Kürşat, lotodan yaklaşık 10 milyon euro kazandı. Tarihi ikramiyeyi alan Kürşat, zengin olduktan sonra ilk iş olarak sevgilisinden ayrılmıştı. Türkiye doğumlu Kürşat bu kez de lüks kıyafet tercihleriyle Alman basınında gündem oldu. Kazandığı parayla Ferrari ve Porsche marka lüks arabalar alan Chico’nun şu ana kadar servetinin yüzde 20’sini harcadığı tahmin ediliyor. Kürşat Yıldırım, ayrıca Malatya’da badem tarlası da satın almıştı.