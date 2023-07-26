Almanya'dan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına "destek" çağrısı

Almanya'nın Filistin Misyon Temsilcisi Oliver Owcza, Gazze Şeridi'nde düzenlenen bir basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) mali krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, donör ülkelerden Ajansa yardım eli uzatmalarını istedi.

Owcza, UNRWA'nın gıda programının yaklaşık 75 milyon dolarlık bir açığı olduğunu ve bu programın Gazze'deki 1,4 milyon Filistinli mülteci için hayati önem taşıdığını söyledi.

Alman diplomat, Almanya'nın gıda programına katkı sağladığını ve diğer ülkeleri de UNRWA'ya bağış yapmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Owcza, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunan önemli bir kurum olduğunu ve Filistin meselesine adil bir çözüm bulununcaya kadar görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

UNRWA nedir?

UNRWA, 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulan ve Filistinlilerin topraklarından sürülmesinin ardından onlara geçici yardım sağlamakla görevli bir ajanstır.

UNRWA'nın Viyana ve Amman'da iki ana merkezi ve faaliyet gösterdiği bölgelerde şubeleri vardır. Her 3 yılda bir görev süresi yenilenen UNRWA, 1300 tesisi ile Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunmaktadır.

UNRWA, son yıllarda yaşadığı mali kriz nedeniyle hizmetlerinde kısıtlamalara gitmek zorunda kalmıştır.